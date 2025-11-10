انطلاق فعاليات الدورة العربية في ريادة الأعمال بالمجال الرياضي"

12:23 ص

الوكيل الإخباري- انطلقت فعاليات الدورة العربية في ريادة الأعمال بالمجال الرياضي، الأحد، والتي تنظمها وزارة الشباب، ممثلة بمركز إعداد القيادات الشبابية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، بمشاركة 40 شاباً وشابة من 15 دولة عربية. اضافة اعلان





وقال مساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية لوزارة الشباب، الدكتور ياسين الهليل، الذي رعى انطلاق الدورة، مندوباً عن وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، إنّ التعاون بين وزارة الشباب وجامعة الدول العربية في تنظيم هذه الدورة يجسّد رؤية مشتركة تقوم على توحيد الجهود العربية في مجال تطوير العمل الشبابي والرياضي، واستثمار الطاقات الكامنة لدى الشباب العربي، ليكونوا قادةً فاعلين في مجتمعاتهم، ومساهمين حقيقيين في نهضة أوطانهم.



وأشار إلى أهمية الريادة في الرياضة باعتبارها محرّكاً رئيساً في التنمية ومحورًا أساسيًا في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.



من جانبه، قال مندوب جامعة الدول العربية، فيصل غسّال، إن هذه الدورة تأتي ضمن جهود عربية متواصلة لدعم الشباب وتنمية مهاراتهم في مجالات الإبداع والابتكار.



وأعرب عن تقديره للمملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الدورة ودورها في تعزيز العمل العربي المشترك.



وأوضح أن الريادة في المجال الرياضي تسهم في تحويل المهارات إلى فرص اقتصادية مستدامة، وأن الشباب العربي قادر على قيادة تحول تنموي قائم على المعرفة، وأشار إلى دور مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في تعزيز بيئة عربية حاضنة للابتكار الرياضي.



كما أشاد غسّال بصمود الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن فلسطين ستبقى حاضرة في وجدان الأمة.

وأوضح أن انعقاد الدورة في عمان يحمل رمزية خاصة باعتبار الأردن حاضنة للمبادرات الشبابية، واختتم بالتأكيد على أن الدورة تشكّل منطلقاً لمشروعات ريادية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات العربية في مجال الرياضة.



بدورها، قالت مديرة مركز إعداد القيادات الشبابية، الدكتورة شروق الهاشم، إن القيادة الهاشمية منحت الشباب مكانة مركزية في مشاريع التنمية والتحديث، انطلاقاً من الإيمان بأنهم الثروة الحقيقية وعماد المستقبل.



وأشارت إلى أن تنظيم الدورة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يعزز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة.



وأضافت أن ريادة الأعمال أصبحت ركيزة اقتصادية مهمة، بينما تمثل الرياضة مجالاً واعداً للاستثمار، وأكدت أن الدورة توفر منصة لصقل مهارات الشباب وتطوير قدراتهم.



وتضمّنت فعاليات اليوم الأول 3 جلسات حوارية تناولت موضوعات الابتكار الرياضي وريادة الأعمال في الاقتصاد الجديد، وريادة الابتكار الرياضي وخارطة الابتكار الرياضي في الوطن العربي، والاستثمار في الرياضة والفرص والأسواق المستقبلية.