افتتاح فرع الهندسة في الطب والأحياء في جامعة مؤتة

الوكيل الإخباري- افتتح نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون المالية والإدارية الدكتور محمد الصرايرة، فرع الهندسة في الطب والأحياء (IEEE EMBS)، التابع لفرع IEEE في كلية الصيدلة بجامعة مؤتة.

وأكدت عميد كلية الصيدلة الدكتورة حياة البطوش أهمية تأسيس مثل هذه الأفرع الطلابية ودورها في تعزيز التكامل بين مجالي الطب والهندسة، بما يسهم في تطوير مشاريع تطبيقية تخدم المجتمع العلمي والطبي والتي أثنت بدورها أيضا على دور الدكتورة أريج عوض الله مشرفة فرع IEEE EMBS وفريقها .



واستعرضت مستشارة الفرع الطلابي لـ IEEE الدكتورة رلى الرواشدة أبرز إنجازات الفرع وخططه الحالية والمستقبلية، مشيدة بجهود الطلبة المتطوعين في دعم أنشطة الفرع، ومؤكدة على الدعم المستمر الذي تقدمه جامعة مؤتة وحرصها الدائم على تمكين الطلبة وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة العلمية والبحثية.



وشهد الافتتاح حضور كلٍّ من رئيس فرع IEEE على مستوى الأردن الدكتور موسى الأخرس، ونائبه الدكتور خالد جابر، ومسؤول فرع IEEE EMBS في الأردن الدكتور هشام مؤقت، الذين أثنوا على الجهود المبذولة في تأسيس الفرع، ودعوا إلى استمرار العمل التطوعيّ والبحثيّ في هذا المجال الحيوي.



واختُتم الحفل بجولة في مجموعة من البوثات التقنية التي عرضت مشاريع طلابية مبتكرة تجمع بين الإبداع والابتكار، بمشاركة بوثات الفرع الرئيسي لـ IEEE في جامعة مؤتة والمجتمعات الأربعة التابعة له، إلى جانب عدد من الجهات الخارجية التي أسهمت في إثراء الفعالية من خلال عروضها التفاعلية وشراكاتها الداعمة.



ونظمت كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة، في مدرسة نور الحسين الثانوية للبنات مبادرة بعنوان يوم المرح بمشاركة عدد من الطلبة في المدرسة والجامعة.



ووفقًا للدكتورة منال طه الأكاديمية في كلية علوم الرياضة والتي رافقت فريق المبادرة المكون من 20متطوعًا فإن هذه الفعاليات تأتي إنطلاقًا من الرغبة في زراعة الفرح داخل نفوس الأطفال حيث جرى تقديم الهدايا لهم وإقامة الألعاب والمسابقات الرياضية، وذلك بحضور كادر المدرسة ممثلًا بالمديرة الدكتورة بندر المبيضين ومعلماتها وطلبتها.