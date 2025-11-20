شؤون المرأة تدعو لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نبذ العنف الأسري

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتطوير منظومة الحماية والوقاية من العنف، وضمان توفير خدمات متكاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، ولا سيما العنف الأسري الذي يعدّ من أخطر أشكال العنف بحكم وقوعه في المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمانًا، وهو البيت.
وشددت اللجنة على أهمية توسيع نطاق تطبيق آليات الحماية الواردة في قانون الحماية من العنف الأسري، بما يشمل حماية المبلّغين، وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ والدعم.
