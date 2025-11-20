الجمعة 2025-11-21 03:51 م
 

شؤون المرأة تدعو لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نبذ العنف الأسري

اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
 
الخميس، 20-11-2025 12:51 م

الوكيل الإخباري-   دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نبذ العنف الأسري وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل الأسرة، إضافة إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا بما يحدّ من تعرضهن وأطفالهن لأي شكل من أشكال العنف.

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتطوير منظومة الحماية والوقاية من العنف، وضمان توفير خدمات متكاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، ولا سيما العنف الأسري الذي يعدّ من أخطر أشكال العنف بحكم وقوعه في المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمانًا، وهو البيت.


وشددت اللجنة على أهمية توسيع نطاق تطبيق آليات الحماية الواردة في قانون الحماية من العنف الأسري، بما يشمل حماية المبلّغين، وتسهيل وصول الضحايا إلى العدالة، وتوفير قنوات آمنة للإبلاغ والدعم.

 
 
