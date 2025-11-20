شؤون المرأة تدعو لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نبذ العنف الأسري

الوكيل الإخباري- دعت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية نبذ العنف الأسري وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل داخل الأسرة، إضافة إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا بما يحدّ من تعرضهن وأطفالهن لأي شكل من أشكال العنف.

وأكدت اللجنة، في بيان اليوم، ضرورة مواصلة الجهود الوطنية لتطوير منظومة الحماية والوقاية من العنف، وضمان توفير خدمات متكاملة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات والأطفال، ولا سيما العنف الأسري الذي يعدّ من أخطر أشكال العنف بحكم وقوعه في المكان الذي يفترض أن يكون الأكثر أمانًا، وهو البيت.