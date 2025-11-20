وزيرة التنمية تشارك في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل

الوكيل الإخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس،في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل، الذي ينظمه متحف الأطفال تحت عنوان "بيت كبير يتسع للجميع".

‏وقالت بني مصطفى، خلال الفعالية التي شارك بها عدد من الأطفال المنتفعين من خدمات الدور التابعة للوزارة والجمعيات الخيرية، إن متحف الأطفال يعد صرحا هاما وبيتا إنسانيا يعنى بالأطفال ويهتم بالجوانب العلمية والمعرفية لديهم، ويوفر لهم مساحات تفاعلية واسعة، تشكل تجربة ممتعة ومتاحة لكافة الأطفال، ضمن برامجه الهادفة ومبادراته المستمرة.