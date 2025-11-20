الجمعة 2025-11-21 03:53 م
 

وزيرة التنمية تشارك في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل

الخميس، 20-11-2025 04:07 م

الوكيل الإخباري-    شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس،في أنشطة برنامج اليوم العالمي للطفل، الذي ينظمه متحف الأطفال تحت عنوان "بيت كبير يتسع للجميع".

‏وقالت بني مصطفى، خلال الفعالية التي شارك بها عدد من الأطفال المنتفعين من خدمات الدور التابعة للوزارة والجمعيات الخيرية، إن متحف الأطفال يعد صرحا هاما وبيتا إنسانيا يعنى بالأطفال ويهتم بالجوانب العلمية والمعرفية لديهم، ويوفر لهم مساحات تفاعلية واسعة، تشكل تجربة ممتعة ومتاحة لكافة الأطفال، ضمن برامجه الهادفة ومبادراته المستمرة.


‏‏وأشارت إلى أن المبادرة التي تتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للطفل، والذي يصادف 20 من تشرين الثاني من كل عام، تهدف إلى مشاركة 230 طفلا من أطفال دور الرعاية والجمعيات الخيرية في البرامج والأنشطة التي يوفرها المتحف، ما يتيح لهم تجربة محاكاة للحياة الواقعية والاجتماعية، تعزز من معرفتهم العلمية ومهاراتهم الحياتية.

 
 
