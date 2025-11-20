جامعة الحسين بن طلال تلغي تسجيل الطلبة المتأخرين في سداد ذممهم المالية

وأوضحت الجامعة أن إلغاء التسجيل للفصل الدراسي الحالي للطلبة الحاصلين على المنح والذين تزيد ذممهم المالية عن 1,000 دينار، نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الالتزامات المالية.
وأكدت الجامعة أنه سيتم إعادة تسجيل المواد بعد مراجعة دائرة الشؤون المالية في الجامعة واستكمال إجراءات التسوية المالية وفق الأنظمة والتعليمات.
