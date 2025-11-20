جامعة الحسين بن طلال تلغي تسجيل الطلبة المتأخرين في سداد ذممهم المالية

01:53 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/754551 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت جامعة الحسين بن طلال، الخميس، إلغاء تسجيل الطلبة الذين يترتب عليهم ذمم مالية ولم يقوموا بتسديدها بعد استلام مستحقاتهم من وزارة التعليم العالي للفصل الدراسي الحالي. اضافة اعلان





وأوضحت الجامعة أن إلغاء التسجيل للفصل الدراسي الحالي للطلبة الحاصلين على المنح والذين تزيد ذممهم المالية عن 1,000 دينار، نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لتسوية الالتزامات المالية.



وأكدت الجامعة أنه سيتم إعادة تسجيل المواد بعد مراجعة دائرة الشؤون المالية في الجامعة واستكمال إجراءات التسوية المالية وفق الأنظمة والتعليمات.