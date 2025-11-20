تربية الكورة تفتتح غرفة متعددة التخصصات لدعم التعليم الدامج

وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة، سهل عبيدات، أن دمج الطلبة يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل البيئة المدرسية، باعتباره أحد أولويات وزارة التربية والتعليم التي تواصل تطوير سياسات الدمج، وتدريب الكوادر، وتهيئة الغرف المتخصصة لخدمة الطلبة بمختلف احتياجاتهم.
من جانبها، أوضحت مديرة المدرسة سمية الزعبي أن افتتاح الغرفة يأتي دعمًا لجهود تعزيز التعليم الدامج، مشيرةً إلى العمل الكبير الذي بُذل لتهيئتها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية اللازمة.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي