تربية الكورة تفتتح غرفة متعددة التخصصات لدعم التعليم الدامج

الوكيل الإخباري-   افتتحت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة غرفة متعددة التخصصات للتعليم الدامج في مدرسة جفين الثانوية الشاملة للبنات.

وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة، سهل عبيدات، أن دمج الطلبة يسهم في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة داخل البيئة المدرسية، باعتباره أحد أولويات وزارة التربية والتعليم التي تواصل تطوير سياسات الدمج، وتدريب الكوادر، وتهيئة الغرف المتخصصة لخدمة الطلبة بمختلف احتياجاتهم.


من جانبها، أوضحت مديرة المدرسة سمية الزعبي أن افتتاح الغرفة يأتي دعمًا لجهود تعزيز التعليم الدامج، مشيرةً إلى العمل الكبير الذي بُذل لتهيئتها واعتمادها وفق المتطلبات الفنية اللازمة.

 
 
