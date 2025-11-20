الجمعة 2025-11-21 03:48 م
 

الخيرية الهاشمية تدشن مشروع الأمن الغذائي بتوزيع 500 طن من التمور

مستودع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
مستودع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية
 
الخميس، 20-11-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   دشنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية مشروع الأمن الغذائي، الخميس، من خلال توزيع 500 طن من التمور على كافة محافظات المملكة.

وقال مدير إدارة التخطيط والبرامج في الهيئة، مروان الحناوي، إنه من خلال هذا المشروع يتم استهداف الأسر الأردنية العفيفة بالتنسيق المسبق مع صندوق المعونة الوطنية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين من خلال التعاون مع دائرة الشؤون الفلسطينية.

وأكد الحناوي أن هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مضيفا أن هناك شراكة قائمة واستراتيجية بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع القائمة في الوقت الراهن مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وقال الحناوي: "نحن على أبواب فصل الشتاء، وسيتم في القريب العاجل تدشين مشروع توزيع كوبونات الملابس على الأسر الأردنية واللاجئين الموجودين على أرض المملكة".

 
 
