الخيرية الهاشمية تدشن مشروع الأمن الغذائي بتوزيع 500 طن من التمور

وأكد الحناوي أن هذا المشروع ليس الأول ولن يكون الأخير مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مضيفا أن هناك شراكة قائمة واستراتيجية بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشاريع القائمة في الوقت الراهن مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقال الحناوي: "نحن على أبواب فصل الشتاء، وسيتم في القريب العاجل تدشين مشروع توزيع كوبونات الملابس على الأسر الأردنية واللاجئين الموجودين على أرض المملكة".
