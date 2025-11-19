توضيح حول العطلة بين الفصلين في المدارس

09:50 م

الوكيل الإخباري- بالتزامن مع بدء امتحانات الشهر الثاني في المدارس الحكومية، يتساءل الطلبة وذويهم عن موعد العطلة بين الفصلين للعام الدراسي الحالي.





ووفق التقويم الرسمي المعتمد من وزارة التربية والتعليم، تبدأ عطلة المدارس الحكومية من 11 كانون الثاني 2026 وتستمر حتى 22 كانون الثاني 2026.



أما المدارس الخاصة فتبدأ عطلتها من 4 كانون الثاني 2026 وحتى 31 كانون الثاني 2026، وذلك انسجاما مع أنظمتها التعليمية وتقويمها المختلف في بعض التفاصيل.