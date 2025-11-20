مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة

وأوضح المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن السائحين طلبا مجموعة من الخدمات الإضافية، من بينها:
* تنظيف البشرة
* حلاقة شعر ولحية
* ماسكات تجميل
* تنظيف وغسيل بخار
* تصفيف وسشوار الشعر
* خدمات أخرى متعلقة بالعناية بالشعر والبشرة
وأشار إلى أن السعر الذي تم تقاضيه يندرج ضمن الحدود الطبيعية لمثل هذه الباقات الشاملة، ولا يقتصر على خدمة الحلاقة وحدها.
-
أخبار متعلقة
-
النشامى يستعد للمشاركة في كأس العرب قبل الاستحقاق الأهم بتاريخ الكرة الأردنية
-
161 مكتب استقدام مهدد .. ووزارة العمل أمام مطالب بإعادة النظر في المادة 7
-
توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم
-
توضيح حول العطلة بين الفصلين في المدارس
-
رائحة السلام تفوح من زيارة نتنياهو للجنوب السوري .. وأبو زيد يكشف التفاصيل
-
المواصفات والمقاييس تدعو مشغّلي المعاصر لمعايرة الموازين وتجنب المخالفات
-
الأمانة: الانتهاء بشهر 6 القادم من تركيب 5500 كاميرا رقابة تشمل الشوارع والتقاطعات المرورية والانفاق
-
الأمانة: منع حفريات الليل في عمان ومخالفات تصل إلى 500 دينار