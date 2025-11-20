الجمعة 2025-11-21 04:05 م
 

مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة

حلاق
تعبيرية
 
الخميس، 20-11-2025 03:04 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف مصدر في مدينة العقبة حقيقة تقاضي أحد الحلاقين مبلغ 80 ديناراً من سائحين، مؤكداً أن المبلغ لا يتعلّق بالحلاقة فقط، بل جاء مقابل باقة خدمات تجميلية كاملة. 

وأوضح المصدر  لموقع الوكيل الاخباري أن السائحين طلبا مجموعة من الخدمات الإضافية، من بينها:

* تنظيف البشرة
* حلاقة شعر ولحية
* ماسكات تجميل
* تنظيف وغسيل بخار
* تصفيف وسشوار الشعر
* خدمات أخرى متعلقة بالعناية بالشعر والبشرة

وأشار إلى أن السعر الذي تم تقاضيه يندرج ضمن الحدود الطبيعية لمثل هذه الباقات الشاملة، ولا يقتصر على خدمة الحلاقة وحدها.

 
 
