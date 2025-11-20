مصدر يكشف تفاصيل تقاضي حلاق 80 ديناراً من سائحين بالعقبة

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - كشف مصدر في مدينة العقبة حقيقة تقاضي أحد الحلاقين مبلغ 80 ديناراً من سائحين، مؤكداً أن المبلغ لا يتعلّق بالحلاقة فقط، بل جاء مقابل باقة خدمات تجميلية كاملة.

