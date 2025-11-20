هل تتفوق تويوتا لاند كروزر الهجينة على نيسان باترول؟

الوكيل الإخباري- في فئة الدفع الرباعي الفاخرة، يبرز اسمان كبيران في أسواق الشرق الأوسط يتنافسان على قلوب السائقين وعشاق المغامرات والفخامة: تويوتا LC300 -إحدى أبرز سيارات الدفع الرباعي الفاخرة من تويوتا لاند كروزر- ونيسان باترول الجديدة. وبينما تسعى تويوتا إلى تعزيز حضورها من خلال التكنولوجيا الهجينة، تركز نيسان على تطوير تجربة الفخامة والراحة. فهل تتفوق لاند كروزر 300 هايبرد الجديدة على باترول؟ لنكتشف ذلك من خلال هذه المقارنة الشاملة.

الأداء



تأتي لاند كروزر 300 هايبرد بمحرك بنزين V6 توربو مزدوج سعة 3.5 لتر مع محرك كهربائي يولدان معًا قوة تصل إلى 457 حصانًا وعزم دوران يبلغ 790 نيوتن متر. يقترن المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات، ما يمنح السيارة استجابة سريعة وقوة هائلة على الطرق الوعرة والمعبدة.

لدى نيسان باترول طراز يعمل بمحرك V6 توربو مزدوج سعة 3.5 لتر يولد قوة تبلغ 425 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات. ورغم أن الأداء قوي ومناسب لسيارة دفع رباعي كبيرة، إلا أنه يبقى أقل مقارنة بتويوتا LC300 الهايبرد الجديدة، خصوصًا من حيث العزم والكفاءة.



الخلاصة: تتفوق لاند كروزر بوضوح في القوة والعزم، مما يجعلها خيارًا أكثر ملاءمة لعشاق القيادة القوية والمغامرات الصحراوية الطويلة؛ فتويوتا لاندكروزر 300 هايبرد أفضل سيارة SUV هايبرد للطرق الوعرة في الأردن والمنطقة بأكملها.



الكفاءة البيئية واستهلاك الوقود



بفضل التكنولوجيا الهجينة، تتميّز لاند كروزر بانبعاثات أقل وكفاءة أعلى في استهلاك الوقود مقارنة مع نيسان باترول، وهو عامل مهم مع ارتفاع أسعار البنزين وازدياد التوجّه نحو الحلول المستدامة. بينما تعتمد نيسان باترول على محرك تقليدي غير هجين، ما يعني استهلاكًا أعلى للوقود وانبعاثات أكبر.

الخلاصة: إذا كان استهلاك الوقود والانبعاثات البيئية ضمن أولوياتك، فإن لاند كروزر 300 هايبرد أفضل SUV هايبرد في الأردن.



التصميم الخارجي



تتمتع باترول بتصميم جريء مع مصابيح أمامية مزدوجة على شكل C، وواجهة أمامية أكثر هيبة، وعجلات رياضية حديثة مقاس 18 بوصة أو 20 بوصة تمنحها حضورًا قويًا على الطريق.

تتميز لاند كروزر 300 هايبرد، بتصميمها العملي وهيبتها الكلاسيكية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية، وعجلات 18 أو 20 بوصة، وباب خلفي كهربائي يعمل بحركة القدم.

الخلاصة: تتفوق باترول في الجرأة والفخامة البصرية، بينما تحافظ لاند كروزر على مظهر عملي متين مع لمسات عصرية.



التكنولوجيا والفخامة الداخلية



تضم باترول مقصورة تتسع لثمانية ركاب مع مقاعد مزوّدة بميزة التدليك، ونظام عرض محيطي ثلاثي الأبعاد، ورؤية عريضة للغاية مع كاميرا أمامية بدرجة 170 على شاشة متراصة أفقية واسعة مقاس 28.6 بوصة، ونظام صوت Klipsch، إلى جانب نظام التعليق الهوائي التكيفي.



أما لاند كروزر هايبرد، فتأتي بمقصورة تتسع لسبعة ركاب مع مقاعد جلدية فاخرة، وشاشة وسائط متعددة قياس 12.3 إنش وشاشة ملاحة بقياس 12.3 إنش منفصلتين، ونظام صوت JBL الفاخر، بالإضافة إلى نظام التشغيل بضغطة زر، وتحكم بالمناخ بأربع مناطق، لتوفير الراحة لكل الركاب.



الخلاصة: تتفوق باترول في الفخامة والتجهيزات الترفيهية، بينما تجمع تويوتا لاند كروزر بين التكنولوجيا العملية والرفاهية بشكل متوازن.



السلامة والأمان

تتضمن لاند كروزر 300 هايبرد أحدث تقنيات السلامة والراحة مع نظام Toyota Safety Sense 3.0، بما يشمل نظام ما قبل التصادم، ومساعد البقاء في المسار، ومثبت السرعة المتكيف بالرادار، وكاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى 12 وسادة هوائية للحماية الشاملة.



في حين تأتي نيسان باترول بأنظمة مساعدة للسائق (ProPILOT)، ونظام التحذير الذكي التنبؤي من الاصطدام الأمامي، وفرامل الطوارئ الخلفية الأوتوماتيكية، ونظام منع الخروج عن المسار، مع 7 وسائد هوائية ووسائد هوائية للركبة لتعزيز سلامة السائق.



الخلاصة: تتفوّق لاند كروزر على باترول بأنظمة سلامة أكثر شمولية وتفصيلًا.



الأسعار والتوافر

تتوفر تويوتا LC300 الهايبرد الجديدة في الأردن بثلاث فئات تناسب مختلف الاحتياجات بسعر يبدأ من 93,500 دينار أردني، أما نيسان باترول فتأتي بخمس فئات تتيح خيارات أوسع للزبائن بسعر يبدأ من 79,000 دينار أردني. وإذا نظرنا إلى فئتي لاند كروزر الهايبرد والبنزين، نجد أن الطراز يُطرح بـ 10 فئات تبدأ بسعر 65,000 دينار للفئة الابتدائية من البنزين. وبالتالي، فإن تويوتا لاند كروزر توفر نطاقًا واسعًا من الأسعار يلبي مختلف الميزانيات واحتياجات العملاء، سواء من حيث الفخامة أو أنظمة الدفع الهجينة.



الخلاصة: في حين توفر نيسان نظام البنزين فقط، تأتي لاند كروزر بفئات أكثر ونظامين: بنزين بـ 7 فئات، وهايبرد بـ 3 فئات.



الحكم

المعيار لاند كروزر 300 نيسان باترول

القوة والأداء 457 حصانًا – 790 نيوتن متر 425 حصانًا - 700 نيوتن متر

التصميم الخارجي عملي وهيبة تقليدية بلمسات حديثة جريء وفخم مع حضور قوي

الفخامة الداخلية متطورة ومتوازنة فخامة أعلى وتجهيزات متميزة

السلامة أنظمة شاملة ومتكاملة حزمة أمان شاملة

السعر ابتداءً من 65,000 دينار أردني لفئات البنزين

ابتداءً من 93,500 دينار أردني لفئات الهايبرد ابتداءً من 79,000 دينار أردني



الخلاصة النهائية