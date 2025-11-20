لدفعة نشاط إضافية.. إليكم هذه البدائل الطبيعية للكافيين

الوكيل الإخباري- كشفت أبحاث حديثة أن استنشاق روائح بعض النباتات يمكن أن يحفز الوظائف الإدراكية ويزيد مستويات الطاقة، بشكل قد ينافس تأثير الكافيين دون آثاره الجانبية.

ويشير الخبراء إلى أن الكافيين رغم فعاليته، قد يرفع ضغط الدم، ويضاعف خطر النوبات القلبية أو السكتات الدماغية عند بعض الأشخاص، كما لا يُنصح للحوامل بسبب تأثيره على معدل ضربات قلب الجنين.



أما العلاج العطري فيعد بديلاً آمنًا، ويشمل ثلاثة روائح رئيسية:

عشب الليمون (Lemongrass): يحسن الإدراك والذاكرة والانتباه خلال دقائق، ويخفض ضغط الدم ويخفف القلق.

النعناع الفلفلي (Peppermint): يزيد اليقظة، يعزز الذاكرة، ويقلل السلوكيات العدوانية أثناء القيادة.

إكليل الجبل (Rosemary): يعزز التركيز والذاكرة، ويحفز نمو الشعر ويؤخر الشيب المبكر، مع تأثيرات مثبتة علميًا على نشاط الدماغ.



ويؤكد الخبراء أن دمج هذه الروائح في الروتين اليومي يمكن أن يوفر دفعة طبيعية من الطاقة والانتباه دون المخاطر المرتبطة بالكافيين.