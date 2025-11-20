توضيح حول اسعار البنزين والديزل بالاردن الشهر القادم

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - رجح الخبير في شأن الطاقة هاشم عقل، انخفاض أسعار المحروقات محليا في تسعيرة الشهر المقبل بنسب تتراوح بين 1 -2%.



عقل رجح إنخفاض سعر مادة البنزين أوكتان 90 بين 5-10 فلسات للتر، ليصبح 835-840 فلساً بدلا من 845 فلساً، وكذلك البنزين أوكتان 95 بين 5-10 فلسات للتر ليصبح 1065 - 1070 فلساً بدلا من 1075 فلساً ، وانخفاض سعر مادة الديزل بين 10-15 فلساً للتر ليصبح 670-675 فلساً بدلا من 685 فلساً، مع إمكانية تثبيته إذا تأثرت التكاليف اللوجستية.

اضافة اعلان

وأكد أن هذه الأسعار المتوقعة تعتمد على الاتجاهات الحالية، وقد تتغير بناءً على تقرير مخزونات النفط الأمريكية أو قرارات أوبك للشهر المقبل.