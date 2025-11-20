وزارة التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـ"تكميلية التوجيهي"

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2025-2026، بلغ 131,234 طالبا وطالبة، وفق مدير الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.

وبحسب ما أكد شحادة ، توزّع المتقدمون على 14,658 طالبًا لغايات رفع المعدل، و79,190 طالبًا لاستكمال متطلبات النجاح.



وأشار إلى أن عدد طلبة الصف الحادي عشر المتقدمين بلغ 37,386 طالبا وطالبة.



وأكد شحادة أن نمط الامتحانات وإجراءات عقدها في الدورة التكميلية ستكون مطابقة للدورة الصيفية الماضية بدون أي تغيير.