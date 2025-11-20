الجمعة 2025-11-21 03:53 م
 

وزارة التربية : أكثر من 131 ألف مشترك لـ"تكميلية التوجيهي"

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الخميس، 20-11-2025 03:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلبة الذين تقدموا بطلبات الاشتراك في الدورة التكميلية لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" للعام الدراسي 2025-2026، بلغ 131,234 طالبا وطالبة، وفق مدير الامتحانات والاختبارات في الوزارة محمد شحادة.

اضافة اعلان


وبحسب ما أكد شحادة ، توزّع المتقدمون على 14,658 طالبًا لغايات رفع المعدل، و79,190 طالبًا لاستكمال متطلبات النجاح.


وأشار إلى أن عدد طلبة الصف الحادي عشر المتقدمين بلغ 37,386 طالبا وطالبة.


وأكد شحادة أن نمط الامتحانات وإجراءات عقدها في الدورة التكميلية ستكون مطابقة للدورة الصيفية الماضية بدون أي تغيير.


وتنطلق أولى جلسات الامتحان يوم السبت 27 كانون الأول 2025، وتختتم يوم السبت 17 كانون الثاني 2026، إذ تبدأ الجلسة الأولى يوميًا عند الساعة 11 صباحًا، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 2 بعد الظهر.

 
 
