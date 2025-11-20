وزير العمل: المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل

الوكيل الإخباري- جرى، الخميس، إعلان نتائج المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز القدرات الوطنية للحد من عمل الأطفال الذي نفذته جمعية الملكة زين الشرف للتنمية الاجتماعية في محافظة المفرق برعاية وزير العمل خالد البكار، بالشراكة مع مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وقال البكار إن الأردن حريص على حماية الطفل ورعايته لأن المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.



وأكد أن وزارة العمل تبذل جهودا سنوية بالتعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلى الحد من عمل الأطفال حتى نضمن أن الطفل يتلقى رعاية حقيقية في المكان الذي يُفترض أن يكون فيه وهو المدرسة.