وزير العمل: المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل

وزارة العمل
 
الوكيل الإخباري-   جرى، الخميس، إعلان نتائج المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز القدرات الوطنية للحد من عمل الأطفال الذي نفذته جمعية الملكة زين الشرف للتنمية الاجتماعية في محافظة المفرق برعاية وزير العمل خالد البكار، بالشراكة مع مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.

وقال البكار إن الأردن حريص على حماية الطفل ورعايته لأن المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.


وأكد أن وزارة العمل تبذل جهودا سنوية بالتعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلى الحد من عمل الأطفال حتى نضمن أن الطفل يتلقى رعاية حقيقية في المكان الذي يُفترض أن يكون فيه وهو المدرسة.


وبين البكار أن المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تم عكسها في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، حيث منع القانون تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منعت تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، وتم تحديد هذه الأعمال بقرار خاص صادر عن وزير العمل.

 
 
