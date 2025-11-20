الجمعة 2025-11-21 03:53 م
 

وزارة الصحة :جراحة السمنة علامة مميزة بالسياحة العلاجية في الأردن

مؤتمر جراحة السمنة الدولي الخامس
مؤتمر جراحة السمنة الدولي الخامس
 
الخميس، 20-11-2025 12:08 م
الوكيل الإخباري-   أكد وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور أن القطاع الصحي في الأردن يعمل ضمن منظومة موحّدة تضم وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية والجامعات والقطاع الخاص، بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.اضافة اعلان


وأضاف لدى افتتاحه اليوم الخميس مؤتمر جراحة السمنة الدولي الخامس أن جراحة السمنة تعتبر تخصصاً متعدد الجوانب يتداخل مع اختصاصات أخرى، ما يعكس روح العمل الجماعي الذي يميز القطاع الصحي الأردني. وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتطور العلمي والعمليات النوعية في مختلف التخصصات، وهو ما يسهم في تعزيز تقدّم الأردن وتميّزه في مجالي التعليم والصحة.

ولفت البدور الى أن جراحة  السمنة تشكل علامة مميزة في السياحة العلاجية، مؤكدا على دعمه لكل جهد يساعد في تسويق الأردن.
ودعا البدور الأطباء أصحاب الخبرات الطويل والمميزة إلى نقل خبراتهم للأجيال الجديدة باعتبار ذلك مسؤولية أخلاقية ودينية، وبما يضمن استمرار التميّز وتحقيق الأهداف المرجوة.

وأوضح أن الوزارة أنشأت مركز الجراحات المتخصصة وتعاقدت مع نخبة من الأطباء المتميزين، مؤكداً ضرورة مواصلة التعاون بين جميع القطاعات والاختصاصات.

وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، شدد البدور على أن الأردن يولي هذا الملف اهتماماً كبيراً باعتباره مصدر دخل مهماً للوطن، داعياً إلى تطويره وتجاوز الظروف التي مر بها القطاع سابقاً، مؤكداً أن الأردن سيبقى بلداً آمناً مستقراً يقدم خدماته الطبية للجميع.

وأشار إلى أن الأردن يمتلك مقومات التميز في جراحة السمنة، معلناً أنه اعتباراً من بداية الأسبوع القادم ستبدأ الوزارة بالعمل مع الأطباء المختصين لتعزيز مكانة المملكة في هذا المجال، خاصة مع توفر أسعار منافسة تمكّن الأردن من مواصلة التقدم أمام الدول المجاورة.

وفي ختام كلمته، تمنى وزير الصحة التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر، آملاً أن يخرج بنتائج إيجابية وعملية تخدم القطاع الصحي.
 
 
