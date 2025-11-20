الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده

وعبر جلالته في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس عون بموفور الصحة، وعلى الشعب اللبناني الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار.
