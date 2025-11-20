الملك يهنئ الرئيس اللبناني بعيد استقلال بلاده

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، بمناسبة عيد استقلال الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

