بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3421 نقطة، بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الحاج توفيق: تحسن في سوق سوريا وفرص واعدة للشركات الأردنية
-
انخفاض أسعار الذهب في الاردن
-
الهيئتان العامتان لبنكي الاتحاد والاستثماري توافقان على صفقة الاندماج
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب بالتسعيرة الثالثة في الأردن
-
ارتفاع أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
توتال تعلن عن بيع حصتها الكاملة في الأردن - وثيقة
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم