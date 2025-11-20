بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 11.6 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3468 عقداً.

