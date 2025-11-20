رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الفرنسي في عمّان

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة، اليوم الخميس، السفير الفرنسي في عمّان فرانك جيليه.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير الضيف أوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك، وسبل تطويره في المجالات التدريبية والفنية واللوجستية، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.