أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

الوكيل الإخباري -

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أصدر وزير المالية محمد العسعس، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية.وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن الأمر يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.وأضاف أنه "سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والرواتب والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط/فبراير، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع".وأصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.