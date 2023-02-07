الثلاثاء 07-02-2023
الوكيل الاخباري

أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

مجلس محافظة الزرقاء يشكل فريق طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

زعيم كوريا الشمالية يأمر جيش بلاده بالاستعداد والجاهزية للحرب

خبير يوجه السائقين باتباع هذه الإرشادات أثناء الانزلاقات

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

زلزال تركيا وسوريا.. رصد خسائر بشرية واقتصادية مروّعة

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 07-02-2023 11:55 ص

أمر مالي جديد من وزير المالية بشأن النفقات الجارية والرواتب

120239111843209430010


الوكيل الإخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس، الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوزارات والدوائر الحكومية.اضافة اعلان


وقالت الوزارة، في بيان أصدرته الثلاثاء، إن الأمر يأتي نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية واستنادا إلى نص المادة (113) من الدستور.

وأضاف أنه "سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة (1/12) من مخصصات السنة المالية 2022 لتغطية النفقات الجارية والرواتب والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية والى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2023، وطلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشهر شباط/فبراير، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع".

وأصدر العسعس الأمر المالي رقم (2) لشهر شباط/فبراير لسنة 2023 للوحدات الحكومية لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية لحين اقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ظ

مجلس محافظة الزرقاء يشكل فريق طوارئ للتعامل مع الحالة الجوية

image

ترحيل تسع عائلات إلى دور الإيواء في إربد

الغبار

قطع السير على الصحراوي من الأبيض لغاية جسر الحسا بسبب الغبار

245186_13_1642620197

إيعاز بفتح بيوت ومعسكرات الشباب بالمحافظات كمراكز إيواء للمواطنين

220237113025901801117

أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا تناشد بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال المدمر

1675754898675

ارتفاع حجم التخزين الكلي في السدود إلى 91,5 مليون متر مكعب

أخبار متعلقة
1675618226583

العسعس يلتقي وزير المالية القطري

248794_komra

مستو: عقوبات قاسية بحق الطيار إذا سمح لأي شخص دخول قمرة القيادة

وزارة التربية والتعليم

طرح عطاءات لبناء 30 مدرسة جديدة

481508_1_1671812502

العسعس: 11.7% نسبة ارتفاع الإيرادات الضريبية في موازنة 2023

63bbcd2869128

"الوكيل" ينشر نص خطاب الموازنة العامة 2023

وزير المالية

العسعس: ندرك انخفاض القوة الشرائية ولم نرحل المشاكل الاقتصادية