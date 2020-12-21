إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية غدا الثلاثاء، تيسيرا عليهم ولتسديد إلتزاماتهم المادية قبل نهاية العام الحالي .

اضافة اعلان



وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على الوقوف على أهم ما يهم الأردنيين خاصة في ظلّ جائحة كورونا، من خلال إجراءات جديدة وإطلاق برامج تيسيرية لهم .

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



