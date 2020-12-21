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الإثنين، 21-12-2020 12:15 م

استمرار إطلاق البرامج

إجراء من الضمان الاجتماعي للتيسير على الأردنيين

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مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بأنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد بحيث تكون في حساباتهم البنكية غدا الثلاثاء، تيسيرا عليهم ولتسديد إلتزاماتهم المادية قبل نهاية العام الحالي .

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وتعمل المؤسسة بشكل مستمر على الوقوف على أهم ما يهم الأردنيين خاصة في ظلّ جائحة كورونا، من خلال إجراءات جديدة وإطلاق برامج تيسيرية لهم .

 

 

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