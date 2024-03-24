إفطار رمضاني لطلبة المدارس الحكومية والخاصة بالعقبة

الوكيل الإخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم في محافظة العقبة، مأدبة إفطار رمضانية، لطلبة المدارس الحكومية والخاصة.

اضافة اعلان



وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، أهمية تعزيز القيم والمبادئ وتعميق التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع المحلي في العقبة، مشيرا إلى أن ذلك يعد أولويةً لدى السلطة وجزءا رئيسياً من دورها المجتمعي ورسالتها الهادفة، مثمناً ما تقدمه وزارة التربية من خدمات تعليمية ومبادرات تطوعية لها الأثر الطيب في إيجاد جيل من الشباب المعطاء المنتمي لمجتمعه ووطنه.



من جانبه، أشاد محافظ العقبة خالد الحجاج، بالدور الذي توليه مديرية التربية في العقبة للطلبة من خلال البرامج والمبادرات النوعية التي تقدمها لتمكينهم وتنمية قدراتهم بما ينسجم مع دورهم الإيجابي في بناء ونهضة الوطن.



وثمن مدير تربية العقبة الدكتور عبد الوهاب الحجاج، دور سلطة العقبة ومحافظة العقبة ودعمهما للقطاع التربوي، مشيرا إلى حرص وزارة التربية على تعميق روح التكافل في نفوس طلبة المدارس.