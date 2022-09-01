اجتماع يبحث تصويب الأوضاع الضريبية لمصدري الخضار والفواكه

الوكيل الاخباري - ترأس وزير الزراعة، المهندس خالد الحنيفات، اجتماعًا في مكتبه، اليوم الخميس، بحضور مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ونقيب مصدري الخضار والفواكه سعدي أبو حماد لبحث الإجراءات الممكنة لتصويب أوضاع مصدري الخضار والفواكه الضريبية.



ودعا الحنيفات إلى تخفيف الإجراءات وتبسيطها وفقًا لخصوصية هذا القطاع وضمان دعمه لتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، مشيداً بالتعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والمالية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتقديم الدعم الكافي للقطاع الزراعي وإعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعية والمزارعين من الضريبة.

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