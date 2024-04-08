اختتام اللقاءات الرمضانية لنزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح وعائلاتهم

الوكيل الاخباري - اختتمت مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام، سلسلة اللقاءات الرمضانية على موائد الإفطار للنزلاء والنزيلات وذويهم، والتي نظمتها إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مراكزها كافة، طيلة شهر رمضان المبارك.

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وفي مركز إصلاح وتأهيل النساء-الجويدة، استقبلت النزيلات ذويهن بأجواء رمضانية أسرية وفي لفتة إنسانية رسمت الابتسامة على وجوه العائلات والنزيلات على حد سواء، في نهج إنساني واجتماعي يعزز البرامج التأهيلية للنزيلات، ويحافظ على تواصلهن مع أسرهن.



كما جمعت الموائد الرمضانية الأسرية، النزلاء وذويهم في مراكز إصلاح وتأهيل ماركا، الموقر، العقبة، معان، الكرك، السواقة، قفقفا، إربد، الزرقاء، بيرين، أم اللولو، الطفيلة، الجويدة، ارميمين، والبلقاء ضمن سلسلة الإفطارات واللقاءات الرمضانية.