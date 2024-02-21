اختتام مشروع "التوعية بالجرائم الإلكترونية والتنمر" في التربية

الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة التعليم في وزارة التربية والتعليم، الدكتور فيصل الهواري، اليوم الأربعاء، أهمية توعية الطلبة بمخاطر الجرائم الإلكترونية، والتعامل بحذر مع المعلومات عبر الإنترنت.

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وأضاف خلال اختتام مشروع "التوعية بالجرائم الإلكترونية والتنمر" الذي ينفذ بالشراكة بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومبادرة مدرستي، وبدعم من السفارة القبرصية بالأردن، أن الوزارة تسعى من خلال تيسير تنفيذ مثل هذه المشاريع في المدارس الحكومية، إلى نشر الوعي حول قضايا الجرائم الإلكترونية والتنمر والحفاظ على الأمان الرقمي.



ونُفذ المشروع عبر شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم ومديرية الأمن العام/ وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة المجتمعية.