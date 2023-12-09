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استشهاد أردنية وزوجها الغزي وجميع أفراد عائلتها في غزة

السبت، 09-12-2023 09:49 م

استشهاد أردنية وزوجها الغزي وجميع أفراد عائلتها في غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم استشهاد مواطنة أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الاسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.اضافة اعلان


وحّمل الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة قوات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن استشهاد هذه العائلة.

وقال السفير القضاة بأنه قد تم التواصل مع والد المواطنة الأردنية، رحمها الله، والذي يقيم في المملكة، وتقديم واجب العزاء.

كما أعرب القضاة عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الشهداء رحمهم الله، سائلاً المولى عز وجل أن بتغمدهم بمغفرته ورضوانه، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

 




 

 


 

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