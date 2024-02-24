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السبت، 24-02-2024 11:44 م

اعلان صادر عن ترخيص السواقين والمركبات

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الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الأزرق الجديدة في محافظة الزرقاء، اعتبارًا من يوم غد الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، برنامجا لتقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

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وستتواجد عربة الترخيص المتنقلة في الموقع الجديد بجانب ساحة مبيت الشاحنات في الأزرق الجنوبي، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرا لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في قضاء الأزرق.


 وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد قضاء الأزرق عن مركز المحافظة، وعدم وجود دائرة ترخيص فيه.

 

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