الأردنيون يقبلون على ذبح الأضاحي في أول أيام العيد - صور

الوكيل الإخباري- براءة الشلالدة - أقبل الأردنيون، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، على ذبح الأضاحي في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

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ورصدت عدسة " الوكيل الإخباري" أجواء ذبح الأضاحي اليوم الثلاثاء في إحدى الحظائر في العاصمة عمان.



وكانت قد أكدت دائرة الإفتاء الأردنية أن الأضحية من شعائر الله العظيمة، التي يحرص المسلمون على أدائها لعظيم فضلها عند الله تعالى، وهي سنة مؤكدة، يُكره تركها للقادر عليها، وتصير واجبةً بالنذر.



وأضافت أن الأضحية هي ما يُذبح في عيد الأضحى، من الإبل أو البقر أو الغنم تقرباً إلى الله تعالى، ويبدأ وقت التضحية بعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى، ومضي قدر ركعتين وخطبتين، ويستمر وقتها إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد.









