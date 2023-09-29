الأردن ينهي المراجعة الثالثة للسياسة التجارية بنجاح

الوكيل الإخباري - استكمل الأردن اليوم الجمعة، المراجعة الثالثة للسياسة التجارية في إطار أعمال منظمة التجارة العالمية عن الفترة (2016-2023) والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام.

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وقالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، إن الدول الأعضاء في المنظمة أبدت اهتمامها وتقديرها للإصلاحات والسياسات التجارية التي نفذها الأردن خلال فترة المراجعة، والتي ساهمت بشكل إيجابي في إرساء قواعد الاستقرار الاقتصادي وتحفيز التوقعات الاقتصادية من خلال السيطرة على التضخم بمعدل معقول في حدود 1.9% خلال فترة المراجعة والمحافظة على نمو إيجابي للناتج المحلي بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية.



وتحدثت الوزارة عن إشادة بالأداء الاقتصادي للأردن الذي حقق انتعاشاً خلال العام 2022 مدفوعاً بزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع التجاري الخارجي والتي ساهمت بتخفيض العجز في ميزان المدفوعات.



وحقق الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأردن معدل نمو تجاوز 80% مقارنة بالمستويات التي تحققت خلال فترة الجائحة والعام السابق، وفق الوزارة.



ونقلت الوزارة إشادة من الدول الأعضاء لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، وإعداد خطط واستراتيجيات القطاعية، مع تأكيد العديد من الدول المتقدمة الاستعداد لدعمهم لمسيرة الإصلاح في الأردن والتعاون في سبيل تحقيق ذلك.



وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي في كلمته الختامية، إنه مع انتهاء أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة؛ فإن الأردن أجاب عن جميع الأسئلة والاستفسارات خلال اجتماعات المراجعة المطروحة من الدول الأعضاء في الفترة الزمنية المحددة، والتي سلطت الضوء على البيئة الاقتصادية والاستثمارية والإجراءات الجمركية والتدابير المتعلقة بالمواصفات والمقاييس وحقوق الملكية الفكرية وتمكين المرأة والمشتريات الحكومية والزراعة.



بدروه؛ أشاد رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة في بيانه الختامي إلى نجاح الأردن في مراجعة السياسة التجارية الثالثة في ما حققه من إصلاحات في مجال السياسات التجارية والاستثمارية خلال فترة المراجعة، وأعرب عن تقديره إلى جانب الدول الأعضاء بالإجراءات التي اتخذها الأردن بالحفاظ على اقتصاد مفتوح وتعزيز التجارة الحرة والعادلة خلال أزمة فيروس كورونا، والتي جاءت التزاماً برؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة، بحسب بيان الوزارة.



وتعد هذه المراجعة الثالثة للأردن منذ الانضمام إلى المنظمة في العام 2000، وذلك بعد تحقيق النجاح في المراجعة الأولى والثانية في عامي 2008 و2015 على التوالي.