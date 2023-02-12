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الأحد، 12-02-2023 03:43 م

الأشغال: إغلاق مسرب من جسر النفط بالعقبة وإجراء تحويلات مرورية

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، إغلاق مسرب من جسر النفط وإجراء تحويلات مرورية؛ لحين الانتهاء من أعمال صيانة خط المياه بالقرب من الجسر في مدينة العقبة.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم تحويل السير المتجه من الميناء إلى العقبة إلى الطريق التنموي بحسب الإشارات الإرشادية الموجودة في موقع التحويلات.


وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان والشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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