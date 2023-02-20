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الإثنين، 20-02-2023 05:10 م

الإعلان عن إطلاق حملة لرسم جداريات في منطقة العبدلي

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير اليوم الاثنين، عن تنفيذها لحملة تطوّعية فنية بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد، تنص على رسم جداريات فنية مميزة موزعة في منطقة العبدلي للأعمال، بأيدٍ شبابيّة.

وبيّنت الشركة أن تطوير الحملة يأتي بهدف إعادة إحياء مناطق في العبدلي عن طريق جداريات وتدخلات فنية تلهم الابتكار وتعمل كأداة للمشاركة المجتمعية الشبابية الهادفة إلى تعزيز الدور الشبابي في تغيير المجتمعات المحليّة نحو الأفضل.

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