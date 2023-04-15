الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع سد سما السرحان للبيوت البلاستيكية



الوكيل الاخباري -أنهت بلدية السرحان زراعة المرحلة الأولى من البيوت البلاستيكية وعددها 20 بيتا في مشروع سد سما السرحان ضمن مشروع الحصاد المائي الممول من الحكومة الهولندية.



وقالت البلدية في بيان لها اليوم السبت، إن المرحلة الثانية من المشروع والتابعة للصحراء الذكية ستشمل زراعة 28 بيتا بلاستيكيا وذلك ضمن مشروع سد سما السرحان الزراعي والذي تنفذه الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه في منطقة سما السرحان بالمفرق.

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