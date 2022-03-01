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الثلاثاء، 01-03-2022 03:50 م

الاوبئة لـ الوكيل : حزمة اجراءات تخفيفية جديدة قادمة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي، إن الجهات الصحية ولجنة الأوبئة ستقوم بالاعلان عن حزمة اجراءات تخفيفية جديدة بعد دراسة أثر الحزمة الأولى والتي بدأ العمل بها اليوم الثلاثاء.

وقال لموقع الوكيل الاخباري ان ذروة الموجة الحالية كانت في الأسبوع الثاني من شهر شباط، ونأمل أن يبقى الانخفاض مستمرا حتى شهر رمضان المبارك لنتأكد أن الموجة قد انحسرت ونعود لممارسة الحياة الطبيعية .

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