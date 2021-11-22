البلقاء التطبيقية تتسلم الدفعة الأولى لهيكلة التعليم التقني

الوكيل الاخباري - تسلمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الاثنين، من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) 2.374 مليون دولار؛ تشكل الدفعة الأولى لتنفيذ مشروع هيكلة التعليم التقني في كليتي إربد والكرك الجامعيتين.



وقال رئيس الجامعة، الدكتور عبدالله سرور الزعبي، إن تكلفة مشروع هيكلة التعليم التقني في الكليتين تبلغ 10 ملايين دولار؛ ساهمت الوكالة الكورية بـ 6 ملايين دولار منها؛ لنقل نماذج عالمية من كوريا في تخصصات تقنية يحتاجها السوق المحلي والإقليمي والعالمي كهندسة السيارات الهجينة والكهربائية وتصنيع الملابس وتكنولوجيا الاتصالات، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن أيضا إنشاء 3 مراكز للتدريب والتأهيل الوظيفي في مركز الجامعة وكليتي إربد والكرك.

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