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السبت، 20-08-2022 09:10 م

التربية تدرس خطة لتغيير سياسات التوجيهي والدخول للجامعات

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وجيه عويس إن هدف الوزارة تقليل عدد الطلاب في الجامعات ضمن التخصصات الأكاديمية وزيادة عدد الطلاب في التخصصات المهنية.

وأضاف عبر قناة المملكة أنه لا بد من تغيير سياسات القبول في الجامعات مشيرا إلى وجود خطة جديدة تعتمد على أن معدل التوجيهي سيكون مدخلا للجامعة وليس للتخصص .

كما قال أن الخطة التي يتم العمل عليها تعتمد دخول الطالب إلى الجامعة والدراسة لمدة سنتين وبعدها تقوم الجامعة باختيار التخصص المناسب له وحسب رغبته .

ولفت إلى أن هناك حزمة تغييرات يجب أن تجرى في نفس الوقت تستهدف تغيير سياسات القبول في الجامعات ومن ابرز التحديات هو الغاء البرنامج الموازي .

وأكد أن هناك دراسة قد تكون لها نتائج خلال الشهرين القادمين حول تغيير سياسات التوجيهي والقبول للجامعات بحيث سيصبح امتحان التوجيهي امتحان عادي وغير مقلق للطالب والأهالي.

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