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السبت، 11-09-2021 08:01 م

التعليم العالي : الكشف عن شهادات معادلة مزورة

وزارة التعليم العالي


الوكيل الإخباري - قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أنه وأثناء قيام موظفي وحدة تنسيق القبول الموحد بتدقيق شهادات المعادلة التي استلمتها الوحدة مؤخراً من الطلبة الذين تقدموا بطلبات للقبول الموحد تبين أن هناك عدد من هذه الشهادات غير صحيحة (مزورة).

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ولفتت الوزارة في تصريح وصل "الوكيل الإخباري " نسخة منه ، أنه تم حصر الشهادات المزورة وإرسالها لوزارة التربية والتعليم والتي أكدت بدورها أن هذه الشهادات مزورة ولم تصدر من قسم معادلة الشهادات غير الأردنية في وزارة التربية والتعليم.


وأضافت الوزارة بأنها ستقوم  بمخاطبة النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق الأشخاص الذين تقدموا بتلك الوثائق المزورة.

 

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