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الخميس، 07-03-2024 02:11 م

الجغبير يؤكد أهمية تطوير علاقات المملكة الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، خلال لقائه سفيرة جنوب أفريقيا لدى المملكة تسيلاني موكوينا، أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية مع بلادها خصوصا بعد مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.

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وحسب بيان لغرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، عبر الجغبير الذي سلم السفيرة موكوينا درعا تكريميا، عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين بمختلف المجالات، مؤكدا ضرورة أن يسهم القطاع الخاص بتعزيزها بالجوانب الاقتصادية.


وبين أن صادرات المملكة إلى جنوب أفريقيا، والتي تتركز بالصناعات الكيماوية والبوتاس، بلغت خلال العام الماضي 19 مليون دولار، مقابل نحو 57 مليون دولار مستوردات، غالبيتها من اللحوم والصناعات الغذائية والفحم الخشبي، مشددا على ضرورة العمل سويا للدفع بعلاقات البلدين التجارية لمستويات أعلى.


وأشار الجغبير إلى أهمية موقع الأردن الاستراتيجي باعتباره بوابة للسوق العراقي وأسواق الخليج، إضافة إلى ارتباطه باتفاقيات تجارة حرة مع العديد من دول العالم، ما يجعل المملكة من البلدان المستقطبة للاستثمارات الأجنبية.


ووفق البيان، جرى خلال اللقاء، بحث تنظيم زيارة لوفد صناعي إلى جنوب أفريقيا للتعرف على فرص التعاون بين الطرفين، والاستفادة من المزايا المتوفرة لديهما، وخصوصا فيما يتعلق بإقامة صناعات تكاملية.

 




 

 


 

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