الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب وعمته في إربد

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الشاب أحمد وليد الهياجنة 25 عاما وعمته اعتدال الهياجنة اثر تعرضهم لحادث سير يوم أمس في محافظة إربد.



وأكد مصدر أمني وفاة الشاب الهياجنة وعمته وإصابة 3 اخرين إثر حادث تصادم بين مركبتين على طريق البترول في محافظة إربد.



ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة الشاب المتوفي وعمته بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرتهم الطيبة خلال حياتهم.

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ويذكر ان السيدة والشاب الذين توفيا بالحادث كانا في طريقهما لاعداد ترتيبات زفاف ابنة عمهم التي نجت من الحادث ولم تتعرض لاي اصابة تذكر

