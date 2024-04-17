الحكومة توضح حول الدوريات الجوية في سماء الاردن وتهيب بالمواطنين

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت الحكومة إن سلاح الجو الملكي سيستمر خلال هذه الفترة في تنفيذ طلعات جوية في سماء المملكة من أجل ضمان سلامة المجال الجوي الأردني.

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واضافت في بيان اليوم إلى أن هذه الدوريات الجوية التي سمع الأردنيون أصواتها خلال الأيام الماضية ستستمر .

ودعت الحكومة المواطنين إلى الاطمئنان كون هذه الإجراءات الاحترازية هدفها الحفاظ على أمن الوطن وسلامته.