السياحة: إعفاء القادمين من الرسوم على منصة "Visit Jordan"

الوكيل الإخباري - قالت وزارة السياحة والآثار، الأحد، إن استمرار إلزامية التسجيل على منصة "Visit Jordan" مع إعفاء القادمين من الرسوم من كافة المعابر الجوية والبرية والبحرية.

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وبين الناطق باسم الوزارة، أحمد الرفاعي، في تصريح لـ"المملكة"، أن التسجيل على المنصة، يوفر للمسافرين، "QR CODE"، من المعابر كافة، ومن مختلف الجنسيات القادمة إلى الأردن.



وأكد الرفاعي، إن الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا التي أعلنت عنها الحكومة أخيراً، ستساهم بالتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتنعكس ايجاباً على تنشيط الحركة السياحية وزيادة أعداد السياح القادمين الى المملكة، وتسهيل حركة وصولهم.