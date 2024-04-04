الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 04-04-2024 12:26 م

السير: حركة مرورية نشطة في شوارع المملكة بالتزامن مع آخر يوم خميس برمضان

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الوكيل الإخباري - توقعت إدارة السير المركزية أن تشهد شوارع المملكة اليوم الخميس حركة مرورية أكثر من المعتاد بسبب كونه يوم الخميس الأخير في شهر رمضان المبارك.

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ودعت إدارة السير في إدراج لها على "فيسبوك"، السائقين إلى ضرورة اتباع قواعد السير خلال عطلة الأسبوع، والالتزام بالقيادة الهادئة والسلوكيات المرورية الصحيحة، وعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، مع التأكيد على ارتداء حزام الأمان، والحفاظ على مسافة الأمان بين المركبات، والابتعاد عن الوقوف العشوائي والمزدوج خاصة أمام مناطق التجمع والأماكن العامة، وعدم ترك الأطفال لوحدهم داخل المركبات.

 




 

 


 

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