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الخميس، 11-11-2021 09:41 ص

الصحة: الجرعة الثالثة من مطعوم كورونا لن تكون إلزامية

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الوكيل الإخباري- قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي إن توصية لجنة الأوبئة بشأن إعطاء الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا سيتم اصدار قرار بحقها اليوم وتعميم على كافة مراكز التطعيم المعتمدة.

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وأوضح عبر قناة المملكة أن يوم الأحد القادم سيتم استقبال المراجعين لأخذ الجرعة الثالثة من لقاح كورونا ولفت إلى أنه لا ضرورة للتسجيل لأخذ الجرعة الثالثة.


وأكد انه لا إلزامية للجرعة الثالثة موضحا أنه من الأفضل اخذ نفس نوعية المطعوم الذي تلقاه الشخص في الجرعتين الأولى والثانية ولفت إلى أنه اذا طلب الشخص تغيير نوع المطعوم فيجوز ذلك في حالات محددة. 

 




 

 


 

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