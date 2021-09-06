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الإثنين، 06-09-2021 04:48 م

الصحة: انخفاض الإقبال على تلقي لقاحات كورونا خلال الفترة الماضية

الصحة


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الصحة، الاثنين، إن الإقبال على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بدأت بـ "الانخفاض تدريجيا" في الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أن "الإقبال بسيط ومتواضع جدا" على الجرعة المعززة الخاصة بأصحاب المناعة المتدنية.

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وأوضح الأمين العام لوزارة الصحة لشؤون الأوبئة، عادل البلبيسي، خلال تصريحات صحفية أن الوزارة قامت بـ "إعادة جدولة موعد معظم الأشخاص المتخلفين ، بغض النظر عن كل أنواع المطاعيم، وتم تحديد المراكز التي تعطي كل جرعة" سواء أولى أو ثانية، بعد التراجع في تلقي اللقاح".


"مراكزنا كانت تستوعب أن تطعم نحو 111 ألف مواطن في اليوم، الآن أعداد الأشخاص المقبلين على التطعيم في اليوم لا تزيد عن 20-30 ألفاً يوميا. مراكزنا لا يوجد فيها ازدحام، والتنظيم فيها جيد" وفق البلبيسي.


 




 

 


 

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