الصفدي: الوضع في غزة كارثي.. ولا سلام دون حل الدولتين

الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن الوضع الحالي في غزة كارثي.

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وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، في العاصمة عمّان اليوم الثلاثاء، أن السلام يتحقق من خلال حلّ الدولتين.



وأوضح الصفدي، أن القانون الدولي وجد ليطبق وتأخذ العدالة مجراها ولا دولة فوق القانون، وذلك في معرض رده على توجه المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر توقيف بحق قادة إسرائيليين.



وأكد الصفدي، على أن الحرب على غزة يجب أن تتوقف، وجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين يجب أن تتوقف.



وأشار إلى أن رسالة الأردن، هي الوقوف بجانب الأشقاء الفلسطينيين، والأردن مستمر بالقيام بكل ما هو ممكن لمساعدة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.