الصناعة والتجارة تطرح عطاء لتأهيل شركات معاينة القمح والشعير

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لتأهيل شركات لمعاينة مستوردات الوزارة من الحبوب (القمح والشعير).

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ودعت الوزارة، عبر موقعها على الإنترنت الراغبين بالتقدم للعطاء، مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 250 دينارا أردنيا غير مستردة.



يشار إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد 12 أيلول.

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