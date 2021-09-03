الجمعة 03-09-2021
الوكيل الاخباري

وفاة شخص إثر هجوم مسلح في اليادودة

صدور تعليمات أجور خدمات المواصفات والمقاييس

وصول طائرة من روسيا البيضاء للعقبة على متنها 142 سائحا

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لتأهيل شركات معاينة القمح والشعير

الصحة توضح حول شروط تثبيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا

فعاليات كركية: الجلوة العشائرية تهجير قسري

وفاتان و6 إصابات بحريق منزل في جرش

تصريحات هامة من وزير التربية والتعليم

وفيات الجمعة 3-9-2021

مبادرات تعليمية وأعمال صيانة في مدارس معان

الجمعة، 03-09-2021 01:27 م

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لتأهيل شركات معاينة القمح والشعير

الصناعة


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن طرح عطاء لتأهيل شركات لمعاينة مستوردات الوزارة من الحبوب (القمح والشعير).

اضافة اعلان


ودعت الوزارة، عبر موقعها على الإنترنت الراغبين بالتقدم للعطاء، مراجعة قسم العطاءات بوزارة الصناعة والتجارة والتموين للحصول على نسخة من دعوة العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 250 دينارا أردنيا غير مستردة.


يشار إلى أن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأحد 12 أيلول. 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
المواصفات

صدور تعليمات أجور خدمات المواصفات والمقاييس

العقبة

وصول طائرة من روسيا البيضاء للعقبة على متنها 142 سائحا

وزارة الصحة

الصحة توضح حول شروط تثبيت الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الكرك

فعاليات كركية: الجلوة العشائرية تهجير قسري

وزير التربية

تصريحات هامة من وزير التربية والتعليم

ادراج

مبادرات تعليمية وأعمال صيانة في مدارس معان

أخبار متعلقة
nH7SiZRg3L0p63pOAFxHt89gGzSVq01ymLzpVvM7

الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 120 الف طن قمح

main_image612dc09524855

الصناعة والتجارة تُعدل اجراءات لهيئات الشركات

151747

بحث تفعيل اتفاقية الشراكة بين الأردن وبريطانيا

مزاعين

لجنة استلام الحبوب تدعو مزارعي إقليم الشمال لاستلام مستحقاتهم المالية

شرطة ٢ وكيل

تحرير 36 مخالفة بحق أفراد ومنشآت لمخالفة أوامر الدفاع