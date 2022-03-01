الصوامع: إنتاج الأردن من القمح يكفي لمدة اسبوع

الوكيل الإخباري - قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أنور العجارمة إن إنتاج الأردن من القمح يغطي احتياجات السوق لمدة اسبوع.

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وأوضح في تصريحات اذاعية، اليوم الثلاثاء، أن مخزون الأردن من القمح حاليا يكفي لمدة 15 شهرا.



وكشف أن مخزون القمح، يكفي لموسمين زراعيين، مشيرا أن الأردن في مأمن في حال اندلاع حرب أو حصول أمر طارئ كما حصل في كورونا.



وأفاد أن زراعة القمح تحتاج إلى خطة حكومية محكمة، بسبب أن القمح يحتاج إلى بيئة خاصة وكميات مياه معينة، داعيا الحكومة لإنشاء سدود المياه.



وتابع :"نحتاج إلى خطة ومنظومة زراعية، من أجل حماية الأمن الغذائي الأردني".

وبيّن أن الحكومة تعتبر القمح أولوية في الأمن الغذائي، مبينا أن عملية تخزين القمح بكميات آمنة مستمرة.



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