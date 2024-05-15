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الأربعاء، 15-05-2024 10:38 ص

الضمان الاجتماعي: 16.5% نسبة الاقتطاع لتغطية التعليق الكلي للشيخوخة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

 

كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمود المعايطة إن نسبة الاقتطاع لتغطية التعليق الكلي للشيخوخة التي تم تعليقها خلال كورونا بقيمة 16,5% عن كل شهر تم فيه التعليق.

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وقال المعايطة لـ "الوكيل الإخباري" إن المنصة الالكترونية التي ستمكن المؤمن عليهم من تسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة ستكون جاهزة للتقديم نهاية شهر أيار الحالي.


وأضاف أن المؤسسة تعمل على اعداد الأنظمة والبرامج للمنصة الالكترونية التي ستمكن المؤمن عليهم من تسديد الاشتراكات.

وأشار إلى أن الانتساب التكميلي سيمكن المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سن التقاعد تعويض مدة الاشتراكات.


وبين أن طلب السماح للمؤمن عليهم من تسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي تم تعليقها خلال جائحة كورونا سيكون إلكترونيا.

وأضاف أن تسديد الاشتراكات والفوائد المترتبة عليها دفعة واحدة وخلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي يقدم به الطلب، وخلافا لذلك يعتبر طلب الانتساب لاغيا.

وكانت قد أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، عن صدور قرار مجلس التأمينات والمتضمن السماح للمؤمن عليهم الأردنيين العاملين في القطاع الخاص بتسديد اشتراكات تأمين الشيخوخة التي تم تعليقها بشكل كلي خلال تطبيق أوامر الدفاع أثناء جائحة كورونا.

 

 




 

 


 

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