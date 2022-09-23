الضمان توضح حول حساب التكافل وموعد تطبيق التعديلات الأخيرة

الوكيل الإخباري - أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن سيتم الإعلان عن تعليمات وأسس الصرف من حساب التكافل الاجتماعي فور إقرار القانون المعدل.

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وقالت المؤسسة في ردها على تساؤلات رصدها "الوكيل الإخباري"، إن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأخيرة لم تصدر بشكل رسمي حتى الآن، لافتة إلى أنها ستمر بكافة الإجراءات الدستورية ومن ثم نشرها بالجريدة الرسمية قبل أن يبدأ العمل فيها.

وأضافت أن فكرة الضمان الاجتماعي قائمة أصلا على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع المشتركين، وحساب التكافل الاجتماعي أساسه قيام كل المشتركين بدفع مبلغ بسيط جدا (دينار لمن تقل رواتبهم عن 1000 دينار ودينارين لمن رواتبهم 1000 دينار فاكثر) بالإضافة إلى أن 80% من الغرامات التي تتحملها المنشآت عن عدم شمول العاملين لديها.