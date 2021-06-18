الفايز: إنشاء حساب مستقل باسم المخاطر السياحية لتقديم تسهيلات مالية

الوكيل الإخباري - قال وزير السياحة والآثار نايف حميدي الفايز، إن أهم البنود التي شملها النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة، هي إضافة مادة جديدة يتم بموجبها إنشاء حساب مستقل يسمى حساب المخاطر السياحية.

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وأضاف الوزير الفايز في تصريح صحفي ، إن النظام المعدل اشتمل على إضافة بند يتعلق بإنشاء لجنة لإدارة حساب المخاطر السياحية، بالإضافة إلى قيام مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وإجراءات طلبات الحصول على التسهيلات والمساعدات المالية من الحساب بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.



وأوضح أن النظام المعدل لنظام هيئة تنشيط السياحة لسنة 2021، الذي أقره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، يأتي للتخفيف من آثار جائحة كورونا على المهن السياحية المرخصة بموجب قانون السياحة النافذ، وتحوطاً بإتجاه المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها القطاع السياحي مستقبلاً.



وأشار الفايز، إلى أن النظام يأتي أيضاً لغايات تقديم التسهيلات المالية للقطاع السياحي لإدارة الأزمات التي قد يتعرض لها، و لمساعدته في الحفاظ على ديمومة عمل المهن السياحية والموارد البشرية لضمان استمرارية التشغيل.

