القوات المسلحة تحتفل بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان

الوكيل الاخباري -

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احتفلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية التابعة لمديرية الإفتاء، اليوم الاثنين، بالأسبوع العالمي للوئام بين الأديان، برعاية مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، المساعد للإدارة والقوى البشرية العميد الركن علي الدومي.وقال مفتي القوات المسلحة العميد الدكتور ماجد الدراوشة إن احتفالنا بمئوية الدولة الأردنية يتزامن مع احتفالاتنا بعيد ميلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية، كما يتوافق مع احتفالنا بأسبوع الوئام الديني، وأن الإسلام جاء متمماً ومكملاً لرسالات الأنبياء السابقين وداعيا إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأهم أهداف هذا الدين أن يعيش الناس على اختلافهم متعاونين متسامحين متراحمين متحابين، في ظل الاعتراف بالتنوع والاختلاف الذي هو سنة الله في خلقه وبين الإسلام، وأن العلاقة بين المسلمين وغيرهم تقوم على البر والإحسان والسلام.