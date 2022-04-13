القوات المسلحة تقيم إفطاراً احتفاءً بالمتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري - اقامت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي أمس الثلاثاء، بمختلف وحدات وتشكيلات القوات المسلحة، افطاراً لعدد كبير من المتقاعدين العسكريين ممن خدموا في تلك التشكيلات والوحدات العسكرية.



وبيّن قادة التشكيلات والوحدات أن هذه الدعوة جاءت بتوجيهات ملكية سامية، و بإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، تقديراً لهم على الجهود التي بذلوها حتى وصلت القوات المسلحة إلى مستواها المتميز وكفاءتها العالية محلياً وعالمياً.



وأكد القادة، خلال اللقاءات، على الدور الكبير الذي أنجزه رفاق السلاح من المتقاعدين العسكريين، في حمل رسالة القوات المسلحة في بناء الوطن والدفاع عن ثراه الطهور والذود عن حياضه، والسعي الدؤوب لتقدمه وازدهاره.



وثمّن المتقاعدون العسكريون هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بهم.

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